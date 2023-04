Il PSG vuole Mike Maignan

Il Milan lo ritiene incedibile

20-04-2023 14:56

Il Paris Saint Germain vuole Mike Maignan. Lo riferisce il quotidiano “Il Giornale”, il quale ripercorre la trafila delle giovanili dell’estremo difensore rossonero. Maignan ha mosso proprio nella squadra parigina i primi passi, per poi venire ceduto al Lille per circa un milione di Euro. “Magic Mike” fu acquistato per 15 milioni di euro dal Milan per sostituire Donnarumma, ma viene considerato incedibile dal club di Pioli, il quale sta già lavorando per proporre al classe 1994 un nuovo contratto.