Il Real Madrid anticipa la concorrenza per Bellingham

Blitz a Dortmund per strappare il sì del giocatore, poi si cercherà l'accordo anche con i tedeschi del Borussia

13-03-2023 14:26

Un vero e proprio blitz quello fatto da un emissario del Real Madrid, che si è recato a Dortmund per incontrare l’entourage di Jude Bellingham. Lo scrive in prima pagina oggi As. I Blancos sperano così di anticipare la folta concorrenza per il gioiellino del Borussia Dortmund. L’idea è di ottenere il sì del giocatore e di bussare dopo alle porte tedesche, avendo già il gradimento del calciatore, che viene valutato tra i 100 e i 140 milioni di euro. Bellingham, nonostante la giovane età, ha già segnato parecchio e ha fatto vedere sprazzi di ottimo calcio.