Il Real perde ancora: Liga sempre più lontana

Ancora un passo falso per la squadra di Ancelotti

05-02-2023 18:55

Nuovo passo falso per il Real Madrid di Carlo Ancelotti. I blancos sono stati clamorosamente battuti per 1-0 dal Maiorca, incappando così nella terza sconfitta in campionato.

Nacho Fernandez al 13′ ha affondato i campioni di Spagna, che non sono riusciti a riequilibrare il risultato (Asensio ha sbagliato un rigore) e questa sera scivoleranno a -8 dalla vetta se il Barcellona vincerà in casa contro il Siviglia.

“Una sconfitta dura, ma era la partita che ci aspettavamo – ha spiegato Ancelotti -. Molto dura e difficile, non abbiamo avuto la fortuna di gestirla perché ci hanno segnato molto presto, facendo tanti falli. Avremmo meritato il pareggio, abbiamo sbagliato il rigore e qualche occasione in spazi ridottissimi”.