Il retroscena: Adl voleva sganciare la serie A dalla Figc

Una serie A fatta in proprio: senza l’egida della Federcalcio. Autoprodotta, auto-organizzata e con arbitr propri. Era questa l’idea di Aurelio De Laurentiis che poco più di dieci giorni fa, ignaro che alle sue spalle Juventus, Inter e Milan stavano in combutta per lanciare la SuperLega assieme agli altri 9 grandi club, aveva proposto in Lega per rivoluzionare il campionato e lanciare un format che facesse assomigliare di più la serie A alla Premier League.

De Laurentiis si scontrò con Gravina

Lo rivela La Repubblica che scrive che in una commissione in Lega del 12 aprile aperta a tutte le squadre aveva avanzato la sua idea facendo infuriare il presidente federale Gravina. Da quel momento ci sarebbero state delle tensioni con la governance del calcio. Il ciclone SuperLega ha solo momentaneamente fatto accantonare i problemi che restano sul tavolo. Gli 11 club che chiedono sanzioni per Milan, Inter e Juve torneranno presto a litigare su altri temi.

Entro metà maggio dovrà essere affrontata in Consiglio federale la questione delle licenze per la prossima stagione. La FIGC ha già impostato una clausola anti-Superlega, che vieta l’iscrizione a chi dovesse aderire a un progetto alternativo alle competizioni UEFA. Ma ragionerà anche sull’introduzione di regole e controlli più stringenti sulla spesa e sulla sostenibilità finanziaria da parte dei club (rendendo non più ammissibili crisi di liquidità spinte come quella dell’Inter di questo inverno).Da lunedì si parlerà di una sorta di salary cap: si potrà fare campagna acquisti solo con una percentuale del fatturato predefinita. Provvedimenti che puntano a rendere sempre più complicato fare debito e quindi non permettere di aumentare infinitamente il gap tra ricchi e poveri.

