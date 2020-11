Il retroscena da Barcellona: Messi è stato a un passo dall'Inter

La crisi societaria del Barcellona, aperta dalle dimissioni del presidente Josep Maria Bartomeu, rassegnate lo scorso 27 ottobre, conoscerà la propria fine solo il 24 gennaio 2021, data in cui verrà eletto il nuovo presidente.

Il più illustre tra i nove candidati è sicuramente Joan Laporta, già al timone del club tra il 2003 e il 2010, anni di gloria per il club blaugrana con la vittoria di quattro edizioni della Liga e di due Champions League.

Laporta ha annunciato ufficialmente la propria candidatura nella giornata di lunedì 30 novembre. Come ovvio che sia, gran parte delle promesse elettorale dei candidati verteranno sul futuro di Lionel Messi, il cui contratto in scadenza nel 2021 non è stato ancora rinnovato.

L’eventuale ritorno di Laporta potrebbe riportare il sereno nei rapporti tra l’argentino e il Barcellona e di questo ha parlato lo stesso Laporta durante la presentazione della candidatura: “Nessuno può dubitare che ami il Barca: ci rispettiamo e ci amiamo, ma non ho parlato con lui. Quando saranno passate le elezioni spero di essere alla presidenza, poi parlerò con lui”.

C’è spazio poi anche per un retroscena sul mancato trasferimento della Pulce all’Inter, proprio uno dei club avvicinati a Messi lo scorso settembre prima che il numero dieci facesse rientrare i propositi di addio immediato al Barcellona: “Nel 2006 rifiutammo un’offerta da 250 milioni di euro di Moratti per portare Messi all’Inter”.

Su Messi è forte il Manchester City, dove Pep Guardiola è pronto a riaccogliere il proprio pupillo dopo gli anni d’oro vissuti proprio nel Barcellona di Laporta.

Laporta ha poi spiegato la scelta di ricandidarsi: “Abbiamo un piano-choc per recuperare la drammatica situazione economica del club. Voglio innanzi tutto riunire tutto il barcelonismo. Non possiamo aggiustare il mondo, ma possiamo renderlo un po’ migliore. E vogliamo farlo con il lavoro, la passione e l’amore. Il nostro piano è riportare la felicita’ alle persone. Non è una semplice promessa elettorale. È un impegno etico, civico, morale, sociale e solidale”

