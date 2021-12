Il rimpiazzo di Manolas viene da un infortunio: napoletani infuriati

17-12-2021 09:13

La partenza di Kostas Manolas quando mancano ancora due settimane al via ufficiale del calciomercato invernale ha spiazzato i tifosi del Napoli: non sono in tanti i supporter azzurri che rimpiangono il greco, molti di più quelli che si domandano chi lo sostituirà in un pacchetto difensivo già messo a dura prova dall’infortunio di Kalidou Koulibaly.

Uduokhai il sostituto di Manolas

Mentre la piazza preme affinché il d.s. Cristiano Giuntoli porti sotto l’ombra del Vesuvio il centrale del Torino Bremer, la stampa indica in un giocatore della Bundesliga il possibile rimpiazzo di Manolas. Si tratta di Felix Uduokhai, 24enne difensore mancino dell’Augsburg, squadra a cui è legato da un contratto in scadenza nel 2024.

Cresciuto nel Monaco 1860, passato poi dal Wolfsburg, Uduokhai s’è imposto in Bundes con l’Augsburg nelle ultime due stagioni, mettendosi in luce per le qualità fisiche abbinate a una buona tecnica e a una certa duttilità tattica: ha infatti giocato anche da terzino sinistro, da mediano davanti alla difesa e addirittura da esterno mancino di centrocampo.

Il problema principale, oltre a un cartellino valutato tra i 16 e i 20 milioni, è che Uduokhai in questa stagione ha giocato appena 3 partite, saltandone ben 13, fermato prima da un infortunio e poi dal coronavirus. La sua ultima gara risale allo scorso 28 agosto, 3a giornata della Bundesliga contro il Bayer Leverkusen.

I tifosi non si fidano

Proprio la sua lunga inattività preoccupa i tifosi del Napoli. “Ovviamente, potevamo mai prenderci uno sano? Per non farlo infortunare, ce lo prendiamo direttamente zoppo”, il commento su Twitter di Marco.

“Ma nella situazione in cui siamo possiamo mai andare a prendere un giocatore già infortunato?”, si domanda incredulo Fabio. “Uduokhai è un ottimo giocatore, ma il fatto che sia infortunato non mi convince”, scrive Ciro, lievemente più ottimista rispetto alla media dei tifosi azzurri.

“Un infortunato per Manolas? Tipica caccia ai saldi di De Laurentiis”, chiosa Vincenzo, che invece non si fida delle scelte del club.

SPORTEVAI