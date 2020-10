Ve lo ricordate Larrivey? Adesso vive una seconda giovinezza

Era arrivato in Italia nel 2007 con la fama di bomber e un soprannome pesante, ‘El Bati’, per la sua somiglianza con Gabriel Omar Batistuta, ma Joaquin Larrivey faticò ad emergere nel nostro campionato (pur giocando diversi anni in Italia e rifilando una tripletta al Napoli in un bizzarro 3-6 del marzo 2012) tanto da essere bollato come ‘bidone‘.

L’argentino, però, non ha mai mollato e dopo una discreta carriera in Spagna tra Rayo Vallecano e Celta Vigo, oltre che in Messico, Emirati e Giappone, è tornato nel 2019 in Sudamerica, tra le file del Cerro Porteño, e quest’anno si è trasferito all’Universidad de Chile.

L’impatto con la nuova realtà è stato devastante, certificato dal primo posto nella classifica marcatori con 12 reti all’attivo dopo 14 partite del torneo di Apertura: staccati Cristian Palacios e Luciano Aued, entrambi fermi a quota 9.

Una rinascita in piena regola, considerato che Larrivey ha compiuto 36 anni lo scorso 20 agosto: altro che viale del tramonto, per lui solo attestati di stima nonostante la distanza della sua squadra (quarta) dalla vetta sia di otto lunghezze.

Non sarà come Batistuta, ma Larrivey può godersi il suo personale posto al sole in Cile: conquista che, a un’età del genere, non è mai scontata.

OMNISPORT | 12-10-2020 10:18