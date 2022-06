Il ritorno di Borna Coric: suo il Challenger di Parma

19-06-2022 21:02

Borna Coric rinasce in Italia. Il tennista croato, ex talento precoce del tennis mondiale, è tornato a vincere un torneo dopo quattro anni aggiudicandosi il Challenger di Parma su terra battuta.

Ammesso al torneo solo grazie a una wild card, Coric ha superato in finale lo svedese Elias Ymer con il punteggio di 7-6, 6-0.

Con questo risultato Coric, che non vinceva un torneo da quattro anni esatti, nel giugno 2018 ad Halle battendo in finale un certo Roger Federer, balza dal 255 al 203° posto del ranking ATP.

Un crollo spiegabile con i tanti problemi fisici subiti dal croato, in particolare l’operazione alla spalla dello scorso maggio.

Dopo aver toccato proprio nel 2018 il best career ranking con il 12° posto, Coric era sceso in 27ª posizione a ottobre 2020, per poi precipitare dopo la sconfitta a San Pietroburgo contro Rublev.

Ad appena 26 anni il tempo per tornare protagonista non manca.