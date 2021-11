Il ritorno di Onana: prima convocazione dopo la squalifica per doping

06-11-2021 18:29

C’è un lieto ritorno in casa Ajax, a poche ore dalla sfida di Eredivisie contro il Go Ahead Eagles: alla ‘Johan Cruijff Arena’, domenica sera, ci sarà anche André Onana.

Il portiere camerunese – da tempo accostato all’Inter dove raccoglierebbe l’eredità del capitano Samir Handanovic in estate a parametro zero – è stato convocato da Erik Ten Hag per la prima volta dopo aver scontato la lunga squalifica inflittagli dall’UEFA a causa del doping.

Una storia iniziata il 5 febbraio scorso con l’anno di stop decretato dal massimo organo calcistico continentale per la positività al furosemide, sostanza proibita contenuta in un medicinale originariamente prescritto alla moglie e assunto per motivi di salute. La pena è stata successivamente ridotta a nove mesi.

L’UEFA aveva riconosciuto la buona fede di Onana, sottolineando però la negligenza commessa nel non essersi accertato in merito ai possibili rischi derivanti dall’assunzione del farmaco in questione.

Il classe 1996 siederà in panchina per lasciare il posto da titolare a Remko Pasveer, autore di un buon avvio di stagione con ben nove clean sheet nelle tredici gare in cui ha difeso i pali della porta dei ‘Lancieri’.

