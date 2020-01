Il Sassuolo chiede Sottil per Duncan

Il Sassuolo è disposto a cedere Duncan alla Fiorentina. Ma sarà tutt'altro che un regalo.

Stando a quanto riferisce la Gazzetta di Modena la società neroverde in cambio del centrocampista ghanese chiede Riccardo Sottil, elemento in grado di svariare sul fronte d'attacco, e che non ha molto spazio tra i viola.

Gli emiliani valutano 18 milioni il cartellino dell'ex Inter, Livorno e Sampdoria. La Fiorentina non intende cedere in maniera definitiva Sottil: si lavora sull'ipotesi di un prestito di diciotto mesi.

SPORTAL.IT | 22-01-2020 10:42