Il Sassuolo continua a vincere: Berardi stende lo Spezia

I neroverdi centrano la quarta vittoria consecutiva in casa

17-03-2023 20:26

Il Sassuolo continua a correre: la squadra di Dionisi ha centrato al Mapei Stadium la sua quarta vittoria consecutiva in campionato. Nell’anticipo della 27esima giornata di Serie A i neroverdi hanno piegato per 1-0 lo Spezia grazie ad una rete di Berardi su calcio di rigore assegnato per tocco di mano di Amian su tiro di Laurienté.

Gli emiliani, che hanno colpito anche due legni con Harroui e Berardi, grazie a questa vittoria salgono a quota 36 punti, raggiungendo il Bologna al nono posto in classifica. Lo Spezia, davvero pericoloso solo nel finale con Caldara (strepitosa parata di Consigli), invece subisce la 14esima sconfitta in campionato e resta al quartultimo posto, a -5 dalla zona retrocessione.