Il Sassuolo non cederà altri big

23-08-2022 14:27

Dopo le partenze di Gianluca Scamacca al West Ham e Giacomo Raspadori al Napoli, il Sassuolo non cederà ulteriori big della squadra. Lo riporta la “Gazzetta di Modena”, facendo riferimento a Davide Frattesi, trattato a lungo dalla Roma nelle scorse settimane, dichiarando di fatto lo stop alle trattative in uscita della squadra neroverde. Frattesi sarebbe stato l’indiziato per trasferirsi in giallorosso in ragione dell’infortunio del neoacquisto Georginio Wijnaldum.

