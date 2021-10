Il Sassuolo perde Boga e Traore: non convocati per problemi intestinali

16-10-2021 19:48

Non bastasse una situazione di classifica non esaltante, il Sassuolo dovrà fare a meno di due dei suoi migliori giocatori in vista della gara di domani pomeriggio in casa del Genoa: sia Jeremie Boga che Hamed Traore non sono stati convocati da Dionisi, alla pari di Kaan Ayhan.

“Non convocati Jeremie Boga e Hamed Traore per problemi intestinali con sintomatologia influenzale e Kaan Ayhan perché febbricitante – comunica il sito ufficiale del club neroverde – Per tutti e tre, i tamponi Covid-19 hanno dato esito negativo”.

Nessun infortunio, dunque. Apparentemente, i classici malanni di (inizio) stagione per Boga, Traore e Ayhan. Con il sollievo, per tutti e tre, di non aver contratto il Covid-19.

Secondo le indicazioni della vigilia, l’unico giocatore praticamente certo di scendere in campo dall’inizio sarebbe stato Boga: al suo posto potrebbe ora essere schierato Defrel, pronto ad aggiungersi a Berardi e Djuricic alle spalle di Raspadori o Scamacca.

L’elenco completo dei convocati del Sassuolo

Portieri: Consigli, Pegolo, Satalino

Difensori: Goldaniga, Rogerio, Peluso, Muldur, Chiriches, Toljan, Ferrari, Kyriakopoulos

Centrocampisti: Magnanelli, Lopez, Djuricic, Frattesi, Harroui, Matheus Henrique

Attaccanti: Raspadori, Scamacca, Berardi, Defrel

