Il Sassuolo torna al successo, Crotone battuto di rigore. Le pagelle

Il Sassuolo ritrova i tanto agognati tre punti. La squadra di De Zerbi rompe il digiuno che durava da cinque partite, dal 2-1 in casa contro il Genoa, dimentica i due pareggi e le tre sconfitte. Sul campo del Crotone, fanalino di coda, arriva un 1-2 che spazza i dubbi e il momento nero.

Il ritorno di Berardi dal primo minuto fa immediatamente la differenza: sterzata sul mancino e goal al quarto d’ora per sbloccare immediatamente il risultato. Non è l’unico spunto del primo tempo del numero 25 neroverde, dal cui piede passano tante delle azioni offensive della squadra di De Zerbi. Da una di queste Djuricic ha l’occasione per segnare, ma sciupa di testa.

Il Crotone, dal canto suo, non sta a guardare. Stroppa punta sui rinforzi di gennaio Ounas e Di Carmine e l’ex Napoli non delude le aspettative: parte dall’out di destra, genera il panico, fa sedere peluso e col sinistro gela Consigli. L’1-1 sembra stabile, anche se Di Carmine segna il 2-1 prima che il Var annulli per un contatto sul portiere neroverde.

A rompere l’equilibrio è un calcio rifilato da Golemic su Locatelli, che Pezzuto punisce con il penalty. Caputo dal dischetto non tradisce e batte Cordaz. Vulic, Rivière e Simi sono le armi a cui si affida Stroppa per la rimonta, con risultati esigui. Müldür di testa farebbe 1-3, l’arbitro però vede una spinta e annulla. Poco male: i tre punti vanno comunque in Emilia.

IL TABELLINO E LE PAGELLE

CROTONE-SASSUOLO 1-2

Marcatori: 14′ Berardi (S), 26′ Ounas (C), 49′ rig. Caputo (S)

CROTONE (3-5-2): Cordaz 5.5; Djidji 6.5, Golemic 5, Luperto 5.5; P. Pereira 5.5, Messias 6, Petriccione 5.5 (66′ Vulic 6), Zanellato 6, Reca 5 (73′ Rivière 6); Di Carmine 5.5 (73′ Simy 6), Ounas 6.5 (88′ Rispoli s.v.).

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli 5.5; Muldur 6 (88′ Ayhan s.v.), Marlon 6, Peluso 5, Rogerio 5.5; Magnanelli 6 (72′ Obiang 6), Locatelli 6.5; Berardi 7 (88′ Toljan s.v.), Lopez 5.5 (62′ Traoré 6), Djuricic 5.5; Caputo 6.5 (72′ Defrel 6).

Arbitro: Pezzuto

Ammoniti: Peluso (S), Vulic (C)

Espulsi: –

OMNISPORT | 14-02-2021 20:49