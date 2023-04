Il primo cittadino della città pugliese al Corriere del Mezzogiorno-Puglia: “Abbiamo una media punti esterna uguale a quella del Bari di Conte e siamo in salute”

25-04-2023 16:56

Nel corso di un’intervista al Corriere del Mezzogiorno-Puglia, Antonio Decaro, sindaco di Bari, ha parlato della possibile promozione nel massimo campionato italiano del Bari.

Le parole del primo cittadino: “Questo Bari non molla mai e lotterà fino alla fine per la Serie A”. Prosegue poi Decaro: ”Ci crediamo tutti, a cominciare dai giocatori. Abbiamo una media punti esterna uguale a quella del Bari di Conte e siamo in salute. Ma ora faccio un appello: andiamo tutti allo stadio per queste ultime gare perché la squadra ha bisogno dei tifosi, che si fanno sempre sentire e sono come il top della A. Ma non dobbiamo accontentarci”.

Un parere poi sul post De Laurentiis: “Loro sono imprenditori avveduti, fanno bene il loro lavoro. Non si faranno trovare impreparati. Credo stiano già valutando alternative in caso di promozione. Altrimenti credo rimarranno. Perché dovrebbero andar via? Diverso sarebbe se arrivasse la A. A quel punto sarebbe obbligatoria la cessione”.