Il sorriso di Yates a Sion

Opzionato il Romandia, il britannico gira pagina: "Molta sfortuna di recente, ho attaccato al momento giusto e sofferto nel finale l'altitudine".

29-04-2023 19:04

Si prende la maglia di leader Adam Yates, che commenta così ai microfoni di ‘SpazioCiclismo’ il colpaccio di Sion: “Non sono stato molto fortunato nelle due ultime corse, in particolare nella Volta a Catalunya, dove sono caduto; ho preso una pausa per recuperare, è fantastico vincere. Abbiamo provato a dare a Juan Ayuso la chance di tenere la maglia, lui è ancora molto giovane e ha un gran talento; a 6-7 km dall’arrivo ho capito di potermi giocare le mie carte e ho attaccato al momento giusto. Nel finale ho accusato un po’ l’altitudine, ma sono riuscito a resistere. Domani non so come finirà, dalla mia ho una squadra forte”.