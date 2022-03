Il tecnico Mazzaufo: "Non sa schiacciare". Tamberi replica sui social

03-03-2022 22:58

Sul proprio profilo Instagram, Tamberi ha pubblicato un video in cui il professor Claudio Mazzaufo, responsabile tecnico dei salti e delle prove multiple in seno alla Nazionale di atletica, lo ha smontato dopo l’All-Star Game in Nba: “Fanno passare le sue schiacciate come se fossero chissà che cosa. Sono schiacciate normalissime. Non sa schiacciare”.

Affermazioni non gradite dal campione olimpico di salto in alto, che ha replicato: “Mi ricorda molto la mia professoressa delle medie che chiamò mio padre per dirgli: “Suo figlio si ostina a voler fare salto in alto nella gara della scuola anche se è palese che non ha alcun tipo di talento in questa disciplina. Gli ho detto di fare la corsa campestre, ma non c’è verso, anche se sicuramente arriverà ultimo togliendo punti alla scuola, vuole fare di testa sua! Può per favore dirglielo lei che non è assolutamente portato per il salto in alto?!?!””.

