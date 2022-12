Il tennis francese si affida a Ivan Ljubicic

20-12-2022 20:14

Dopo aver allenato Roger Federer nell’ultima parte della carriera (con un bilancio di 3 Slam vinti), l’ex numero 3 del mondo Ivan Ljubicic ha riceviuto dalla Federazione transalpina l’incarico di dirigere il progetto ‘Ambition 2024’, chiamato a dare una sterzata al tennis di casa Francia.

Il numero uno della FFT Gilles Moretton ha così spiegato la scelta del croato: “Il suo approccio al tennis è guidato dalla stessa cultura della vittoria che vogliamo instillare nei giovani tennisti francesi”; Ljubicic si occuperà degli over 14 a partire dal 2023: “Andrò al torneo Les Petis As di Tarbes e al Centro Tecnico Nazionale a Poitiers: voglio conoscere strutture, allenatori, persone. Prima del torneo di Montecarlo faremo un punto della situazione: spero di poter dare un contributo da allenatore e da giocatore. Non è un segreto che i risultati del tennis francese non siano all’altezza delle aspettative, è come se il Real Madrid non vincesse più trofei”.