Il testamento di Berlusconi, dal Monza ai beni materiali: cosa succede ora

La questione dell'eredità di Silvio Berlusconi: in attesa che venga aperto il testamento, una panoramica sul patrimonio del Cavaliere e a chi potrebbe andare. Inoltre, il caso Monza: c'è già un acquirente?

13-06-2023 09:58

Giornalista pubblicista, già collaboratore per eventi sportivi internazionali nel campo del motorsport. Laureato in Teoria e Tecniche dell'Informazione, Master in Management dello Sport

La scomparsa di Silvio Berlusconi lascia una serie di questioni aperte riguardo lo sconfinato patrimonio di aziende, asset, investimenti e società del Cavaliere. Dalle televisioni allo sport, passando per i beni immobiliari, assestato il colpo del lutto ci si chiede ora a chi andrà il capitale dell’ex premier.

L’impero Berlusconi e la divisione tra i figli

Anzitutto, secondo Open il valore effettivo dell’eredità di Berlusconi dovrebbe attestarsi su un miliardo e 891 milioni, escludendo il computo degli investimenti finanziari effettuati, in Italia e all’estero. Districarsi nell’impero lasciato dal magnate non è facile, a partire dal nucleo fondante di Fininvest a sua volta controllata da sette holding, di cui quattro che si possono far risalire a Berlusconi stesso (detentore di una quota che globalmente è del 61,21%) mentre nelle altre tre troviamo i cinque figli (Marina, Piersilvio, Barbara, Luigi ed Eleonora) con ognuno una propria quota.

Considerando l’asse ereditario legittimo, sempre secondo Open la quota del patriarca Berlusconi del 61,21% sarà divisa in parti uguali tra i suoi figli, ma solo all’apertura del testamento si avrà la certezza (ricordiamo che la dinastia Berlusconi vede una discendenza da diversi matrimoni, e con diversi impieghi nelle aziende di famiglia), anche riguardo l’eventuale possibilità di affidare la quota ad un terzo soggetto, persona fisica o giuridica, in modo da evitare eventuali dispute tra gli eredi (ipotesi di cui si favoleggia e che vi riportiamo giusto come beneficio di inventario).

Le altre partecipazioni

Poi partecipazioni in Mondadori (al 53,3%, con presidente del gruppo Marina Berlusconi e ricavi netti nel 2022 in crescita rispetto all’anno prima dell’11,8%), MFE (al 47,9%), Mediolanum (30%) e Teatro Manzoni, rilanciato dallo stesso Cavaliere e con una quota del 100%. C’è poi il discorso del notevole patrimonio immobiliare che entrerà nel testamento ed anche di Mediaset, con Pier Silvio sulla tolda di comando come amministratore delegato e di cui negli ultimi mesi si era favoleggiato di un interesse per l’acquisto anche da parte di Urbano Cairo (ipotesi poi smentita dal gruppo), ma in questo contesto ci occuperemo del versante sportivo degli investimenti di Berlusconi.

Il futuro del Monza: cessione a Marinakis?

Dopo la cessione non molto accorta del Milan a Yonghong Li nel 2017, con l’intervento di un prestito da parte del fondo Elliott, quest’ultimo ha poi ottenuto la proprietà del gioiello di casa Berlusconi, mentre il Cavaliere nel 2018 aveva acquisito il 100% della Società Sportiva Monza 1912.

Riportata in A dopo averlo rilevata in serie C, la società brianzola è stata l’ultimo colpo a sorpresa della carriera imprenditoriale del Cavaliere, culminata quest’anno con una stagione molto positiva, l’intuizione di Raffaele Palladino sulla panchina e le vittorie pietre miliari contro delle big quali la scudettata Napoli, l’Inter e la Juventus. Ora però si parla di una vendita a Evangelos Marinakis, di origine greca e come Berlusconi magnate nell’editoria (ed anche armatore) e al tempo stesso politico di area di centrodestra.

Il 55enne è inoltre proprietario nella sua nazione dell’Olympiacos, dove ha inserito in squadra acquisti di pregio come James Rodriguez e Marcelo, ed in Inghilterra del Notthingham Forest. Marinakis ha lavorato in passato con un uomo oggi nello staff dirigenziale del Monza, ovvero il direttore dell’area tecnica François Modesto, ed anche con l’attuale amministratrice delegata della Roma Lina Souloukou, già ceo dell’Olympiacos. Già da alcuni mesi si parlava dell’interesse del magnate greco riguardo un club di Serie A da aggiungere al suo portafoglio: si parlava della società giallorossa, ma forse sarà proprio il Monza l’acquisto prossimo venturo di Marinakis.