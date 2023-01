Prima di Natale Berlusconi aveva fatto una promessa ai calciatori del Monza: se avessero battuto la Juve, avrebbe fatto arrivare nello spogliatoio un certo pullman. Adesso i social si chiedono se rispetterà la parola.

29-01-2023 17:25

Il Monza lo ha fatto davvero, regalandosi un’altra impresa da consegnare alla storia in questa prima, fantastica annata in serie A. Dopo aver piegato la Juventus all’andata, nella prima con Palladino in panchina, i brianzoli si sono ripetuti al ritorno. Due a zero allo Stadium, per un pomeriggio di gloria nel tempio bianconero. Vittoria e sorpasso in classifica per il Monza, complice il -15 inflitto alla Signora. Ma c’è un altro “premio” che potrebbe gratificare i calciatori biancorossi. Un riconoscimento dal sapore particolare.

Berlusconi e la promessa ai calciatori del Monza

Prima di Natale, alla cena organizzata all’U-Power Stadium con la prima squadra e gli sponsor, il presidente Silvio Berlusconi fece goliardicamente una promessa ai calciatori, al culmine di un memorabile discorso: “Abbiamo trovato un nuovo allenatore, l’allenatore della nostra Primavera. Un allenatore bravo, simpatico, gentile, capace di stimolare i nostri ragazzi. Io ho messo una stimolazione perché ai ragazzi che sono venuti qui adesso gli ho detto adesso viene il Milan, la Juventus ecc. Se vincete con una di questa grandi squadre vi faccio arrivare nello spogliatoio un pullman di tr…”.

Due successi sulla Juve: l’impresa dei brianzoli

Sono in tanti a chiedersi se adesso l’ex presidente del Consiglio manterrà la promessa. Di sicuro il Monza gli sta regalando grandi soddisfazioni. La classifica è più che soddisfacente e ora stanno arrivando anche le vittorie di prestigio a rendere merito al lavoro di Galliani e dello stesso Palladino, che ha raccolto il testimone da Stroppa quando la squadra era in fondo alla classifica. Pullman o meno, di sicuro il Cavaliere premierà i protagonisti della straordinaria impresa dello Juventus Stadium, condita dai gol di Ciurria e Mota. Come? Chissà.

Social spietati: arriverà il pullman di Berlusconi?

I social però adesso “pretendono” che il folkloristico pullman si materializzi davvero davanti allo spogliatoio monzese. “Si narra di pullman piene di donnine in arrivo verso Monza“, ironizza Alessandro. “Complimenti ai ragazzi del Monza! Come sono determinanti le motivazioni, non trovate? Dai, ora pensate alla serata, che si preannuncia mooolto interessante. Oh, poi ci fate sapere eh?”, scrive Massimiliano. “Movimenti di pullman sospetti in direzione Torino…”, è il meme postato da Enzo. “Tira più un pullman di tr… in salita che una squadra di campioni in discesa”, è la pungente battuta di Claudio.