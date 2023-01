Dopo il ko interno col Monza, che sorpassa in classifica i bianconeri, tutta l'amarezza del popolo juventino sul web

29-01-2023 17:04

Che fine ha fatto la Juventus che ne vinceva otto di fila e collezioneva cleen-sheet? Dal 5-1 di Napoli in poi è cambiato il mondo per i bianconeri. Dopo la scoppola di Napoli è arrivata la penalizzazione ufficiale col -15, poi il pari interno con l’Atalanta ed ora il ko col Monza con l’incubo che il nuovo filone aperto dalla Procura possa determinare ulteriori problemi. Non basta ad Allegri aver ritrovato Vlahovic buttato nella mischia nella ripresa (mentre Pogba è rimasto in panchina) il tecnico della Juventus ci prova con i senatori (Paredes e Di Maria) poi col cambio di modulo, quindi con i giovani Soulè ed Iling jr e infine con il bomber serbo ma serve a poco.

Come già all’andata il Monza sgambetta la Vecchia Signora e se Galliani e Berlusconi ridono di sicuro Ferrero, Scanavino e tutta la nuova dirigenza non possono che essere preoccupati, visto che ora anche lo stesso Monza li ha scavalcati in classifica.

Juventus, la rabbia dei tifosi sul web

Fioccano le reazioni sui social: “Ma non possono direttamente mandarci in Serie B così abbiamo una scusa per non giocare?”, oppure: “Giocando così si va in B anche senza penalizzazioni” e anche: “Battuta forse scontata, ma la vera penalizzazione della Juventus è il suo gioco. E forse non è nemmeno una battuta” e ancora: “Tutto quello che si vuole, ma se dei difensori di serie A non riescono ad evitare un goal su un’azione che avrebbe letto anche il mio bonsai, non si può fare molto”

Juventus, parte la caccia ai colpevoli

Poi inizia la caccia ai colpevoli: “Non mi spiegherò mai a che serve Kostic” e anche: “Kostic giocatore sopravvalutatissimo. Da settembre avrà azzeccato si e no 3 partite” e poi: “Noi possiamo fare ciò che vogliamo ma in campo ci sono 11 fantasmi che indossano la nostra gloriosa maglia. Credo che oggi si debbano vergognare”

Inevitabili le accuse ad Allegri: “possibile che il neo-tecnico Palladino riesce a dare un gioco al Monza dei Caldirola e degli Izzo e noi non riusciamo a fare tre passaggi di fila?” e poi: “Credo serva un grosso repulisti: ci sono giocatori che non sono degni di indossare la maglia della Juve. E allora via: serve gente affamata. Magari meno esperta, ma affamata”

Juventus, Kostic e Gatti nel mirino

Il web è scatenato: “Gatti che molla il giocatore che marcava e resta immobile a guardare Dany Mota andare in porta é l’esempio di tutto ciò che c’è di sbagliato in questa Juve” e anche: “Male tutta la squadra ma Gatti non è un giocatore da Juventus. Sul secondo gol neppure fra i pulcini si vedono questi errori.” e infine: “Se non avete voglia rimanete a casa e fate giocare chi davvero vuole lottare per la maglia”