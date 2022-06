Il Torino ha preso Pellegri

21-06-2022 21:51

Pietro Pellegri lascia il Monaco e si trasferisce a titolo definitivo al Torino. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, i granata hanno trovato l’accordo con i monegaschi per la punta della Nazionale Under 21, che nell’ultima stagione ha disputato nove partite andando a segno in un’occasione con la maglia del club piemontese.

Decisivo l’incontro avvenuto nella giornata di martedì: intesa totale tra i due club, l’annuncio è atteso nelle prossime ore. Pellegri, scuola Genoa, lascia definitivamente il Monaco dopo quattro stagioni.