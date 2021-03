Il Torino rifà la storia: il Sassuolo come la Juventus 1983

Grazie a tre gol negli ultimi 15 minuti della partita, il Torino ha ribaltato il Sassuolo conquistando la quarta vittoria in campionato, la prima della stagione in casa.

Un’autentica impresa per i granata, che lasciano così al Cagliari il terzultimo posto e che devono ancora recuperare la partita contro la Lazio.

Impresa anche storica, se si pensa che il Torino non vinceva una partita di Serie A dopo essere stato in svantaggio di due gol dal famoso derby del 1983: da quella partita contro la Juventus il Toro ha disputato in A qualcosa come 938 partite da allora).

È stata la terza volta nel 2021 in cui il Torino ha recuperato due gol di svantaggio (vs Benevento e Atalanta le altre) – tanti recuperi quanti dal 2012 in avanti in Serie A.

Protagonista il grande ex Simone Zaza, autore di una doppietta: l’attaccante lucano è il secondo subentrato a realizzare due gol in una partita di questo campionato – il primo è stato Cristiano Ronaldo contro lo Spezia.

Zaza ha partecipato ad almeno un gol in tutte le sue quattro sfide contro il Sassuolo con la maglia del Torino in Serie A (quattro reti e un assist). La squadra emiliana è la sua vittima preferita con la maglia del Torino: quattro reti per Zaza contro i neroverdi.

Per gli emiliani doppietta di Domenico Berardi, che non realizzava due gol in una singola partita di Serie A da settembre 2019 contro la Roma. Il Sassuolo non segnava due gol in trasferta nel primo tempo da luglio 2020 in Serie A, contro la Fiorentina. Per dieci volte un giocatore del Sassuolo è andato in doppia cifra di gol in una stagione di Serie A: in quattro occasioni è stato Domenico Berardi.

Il Sassuolo ha segnato otto gol nei primi 15 minuti di gioco in questo campionato, meno solamente di Roma (nove) e Lazio (10). Tre degli otto gol segnati dai neroverdi nei primi 15 minuti di gioco in questo campionato portano la firma di Domenico Berardi.

Quello di oggi, arrivato dopo 5 minuti e 27 secondi è il secondo gol più veloce dell’attaccante calabrese in Serie A, dopo quello contro il Genoa nel maggio 2015 segnato dopo 2 minuti e 47 secondi.

