Il Toronto FC è 'pazzo' di Insigne: ricca offerta presentata al capitano del Napoli

11-11-2021 17:57

In casa Napoli continua a tenere banco la questione legata al rinnovo di Lorenzo Insigne. Il capitano dei partenopei ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2022 e la trattativa per il prolungamento dell’accordo con la società di Aurelio De Laurentiis fatica a decollare.

In attesa di capire se ci sono i margini per proseguire il matrimonio con il club azzurro, nelle scorse ore Lorenzo Insigne ha ricevuto una proposta dal Toronto FC, club che milita nel campionato di MLS.

Secondo quanto riferisce ‘Sky Sport’, la società canadese ha presentato una proposta economica molto ricca al numero 24 azzurro, garantendogli tutti i benefit richiesti. Il Toronto FC vorrebbe convincere Insigne a lasciare la sua città natale e il suo club del cuore per iniziare una nuova avventura lontano dal Vesuvio.

Al momento, la proposta del Napoli è di un contratto da 3,5 milioni di euro più 1,5 di bonus difficilmente raggiungibili a stagione. Un’offerta che ha come parte fissa una cifra più bassa rispetto a quella che Insigne percepisce attualmente.

Nei giorni scorsi sono arrivati segnali non positivi tra il presidente De Laurentiis e l’agente del calciatore, Vincenzo Pisacane, con alcune dichiarazioni rilasciate proprio in merito alla trattativa per il rinnovo. “Nella mia vita, nel cinema come nel calcio, non ho mai forzato la mano, mai; è importante lasciare ognuno libero di decidere per la propria vita e per la propria professione – le parole del numero uno del club campano -. Sul rinnovo del contratto di Insigne stiamo parlando io e il suo agente, ma dipenderà dalla volontà del calciatore: se Lorenzo vuole terminare la sua carriera a Napoli, lo accoglieremo a braccia aperte, altrimenti, se pensa che il suo percorso qui sia concluso, ce ne faremo tutti quanti una ragione: lui, che avrà preso la decisione, e noi, che la accetteremo”.

Ieri è arrivata la replica del procuratore di Insigne ai microfoni del quotidiano ‘Il Roma’: “Il Napoli ha offerto quasi la metà di ciò che guadagna oggi, ognuno fa il suo gioco ma la società deve fare un passo avanti nei confronti del calciatore e di un simbolo di Napoli. Basta vedere il trattamento fatto a chi prima di Insigne ha firmato un nuovo contratto. Inutile dire che Lorenzo sia rimasto spiazzato”.

OMNISPORT