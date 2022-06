Il "tradimento" di Raspadori diventa virale: interisti inviperiti

12-06-2022 10:30

Fino a qualche settimana fa le simpatie di Raspadori erano ben note. Interista fino al midollo, nerazzurro al 100%, con quella passione per l’Inter coltivata fin da bambino. Adesso, incredibile ma vero, l’enfant-prodige del Sassuolo e del calcio italiano ha cambiato registro. Tanto che il suo attaccamento ai colori nerazzurri è già stato derubricato a semplice e passeggera infatuazione fanciullesca. Raspadori, insomma, non tifa più Inter. E i tifosi nerazzurri ci sono rimasti male.

La confessione di Raspadori: “Non tifo più per l’Inter”

Cos’è successo? C’entrano forse le voci relative al possibile trasferimento alla Juventus? Chissà. Fatto sta che in molti hanno strabuzzato gli occhi quando hanno letto le dichiarazioni del giovane attaccante sull’ultimo numero di Sportweek: “No, non tifo più per l’Inter. Sono simpatizzante, perché quando ero piccolo facevo il derby con mio fratello, lui tifava Milan, io Inter. È nata così, più per dispetto e andargli contro. Ora non sono più tifoso. Il tifo è per il Sassuolo oggi”.

Raspadori e le voci di mercato: la Juventus è in pole

Sempre nell’intervista a Sportweek Raspadori ha parlato di mercato: “I miei agenti e la società faranno le valutazioni e vedranno cos’è meglio per il mio futuro. Io sono tranquillo e felice di quello che sto facendo. Juve? È un grande motivo d’orgoglio, non può far altro che piacere. Alla fine il sogno nostro è di ambire sempre a qualcosa di più grande”. E ancora: “Penso di essere pronto per una big, perché do sempre il 100% in tutto quello che faccio e quindi sono pronto ai cambiamenti. Giocare in Champions? Non c’è un tempo per raggiungere questo obiettivo, è un’ambizione grande che tutti hanno, spero di arrivarci”.

Raspadori “scarica” l’Inter, si scatena il putiferio

Tempesta sui social dopo le parole di Raspadori. Tifosi nerazzurri inviperiti. Tony è uno dei primi: “Ma non era tifosissimo dell’Inter?“. Klodius tira un sospiro di sollievo: “Ma per carità. Raspadori onori la maglia per cui dice di tifare, tacendo. E non prenda in giro se stesso prima di tutto”. Gianluca è ironico: “Tranquilli ha già detto che da bimbo in fasce senza alcuna cognizione di causa e obbligato dai genitori era simpatizzante dell‘Inter. È pronto per la Juventus, il Milan o a rimanere in quel bel posto di Sassuolo“. E Davide assicura: “Vivremo comunque… speriamo che dove vada si porti anche l’altro scarpone con i tatuaggi”.

