Il tweet di Adani riapre il caso, gli interisti si spaccano

Christian Eriksen è stato l’uomo partita del derby di Coppa Italia, unendo per una volta i tifosi dell’Inter in un coro di elogi. La punizione con cui il danese ha affondato il Milan e regalato ai nerazzurri l’accesso in semifinale ha scatenato sul web coloro che hanno sempre creduto nell’ex Tottenham, tra cui anche Daniele Adani.

L’elogio di Adani a Eriksen

Al termine dell’incontro, l’opinionista di Sky Sport ha pubblicato un tweet per rendere omaggio a Eriksen. “Tutti ora a parlare del gol, cosa naturale per lui. Parliamo piuttosto del comportamento. #Professionista #Eriksen”, ha twittato Adani, rimarcando l’atteggiamento esemplare tenuto in questi mesi dal danese.

Messo ai margini da Antonio Conte Eriksen non ha mai fatto polemiche, ha continuato a lavorare e ieri, con un colpo di classe, ha risolto la partita con i rivali rossoneri.

Dopo il tweet di Adani, nei commenti Eriksen viene elogiato da tanti tifosi dell’Inter. “Eriksen un esempio per i tanti calciatori strapagati e straviziati…”, scrive Nap. Polemico, invece, Ory: “Lo volevano cacciare a gennaio, ora è un idolo. Fare il tifoso è molto facile basta cambiare idea in base a una partita… Eriksen è un grande giocatore trattato come se fosse uno qualunque e se dimostrato un professionista straordinario”.

“Ci sono i giocatori e ci sono i calciatori. La differenza la fa la testa”, aggiunge Davide, che in un post ricorda quando il danese si allenò da solo dopo la fine di Inter-Spezia. “Che è sempre stato impeccabile, io piuttosto parlerei dell’attitudine dei compagni a cercarlo nonostante non giochi mai, sanno che su di lui ci può contare, sanno che la palle tra i suoi piedi è al sicuro”, il commento di Vincenzo.

I detrattori restano

Altri tifosi, però, non la pensano così. “Eriksen professionista? Con quello che è pagato vorrei ben vedere”, commenta Tommi. “Un comportamento da professionista. Professionista che però, fino a ieri, non aveva mai dimostrato nulla e non certo per colpa dell’allenatore che ha provato a costruirgli un modulo su misura (perdendo molti punti ad inizio campionato)”.

SPORTEVAI | 27-01-2021 10:16