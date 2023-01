Il VakifBank vince senza Paola Egonu, l’azzurra pronta per la Champions

06-01-2023 19:34

Buona la prima nel 2023 per il VakifBank di coach Guidetti che contro l’Aydin, gara valevole per il 13° turno di campionato, s’impone per 3-0 (25-21, 25-16, 25-22).

La notizia, però, è che lo stesso Guidetti ha preferito non schierare Paola Egonu tenendola a riposo in vista dei prossimi impegni. Al suo posto Aleksia Karutasu che con 13 punti ha ben figurato.

Paola tornerà in campo, con ogni probabilità, nel big match di Champions League in programma il prossimo 10 gennaio quando la compagine anatolica farà visita a Novara: in palio il primo posto nella Pool C. Quanto al campionato, invece, il VakifBank continua a rincorrere la capolista Eczacibasi di Tatjana Boskovic, al momento in testa a +4.