Il Venezia si rinforza a sinistra: ufficiale l'arrivo di Ullmann

18-01-2022 13:28

Altro giro, altro profilo internazionale: il Venezia non sembra proprio aver voglia di fermarsi e mette a segno un altro interessante colpo di mercato.

Nella giornata di oggi il club arancioneroverde ha ufficializzato l’acquisto di Maximilian Ullmann , laterale di difesa austriaco classe ’96 in arrivo dal Rapid Vienna.

“Il Venezia FC comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Rapid Vienna il terzino sinistro austriaco Maximilian Ullmann. Ullmann, 25 anni, ha firmato un contratto che lo legherà al club fino al termine della stagione 2023/24”.

Cresciuto nelle giovanili del Linz, Ullmann ha vestito le maglie del LASK e, dal 2019, del Rapid Vienna nella massima serie austriaca.

Per lui anche diverse presenze europee con la maglia del Rapid: in totale 23 tra Europa League e Playoff Champions League.

Con il Rapid Vienna in tutto 103 apparizioni e 6 goal: in questa stagione, invece, 28 partite disputate e 1 rete contro il Wiener Viktoria in OFB-Cup. Ha firmato un contratto fino al termine della stagione 2023/24.

