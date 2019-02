Il Verona non guarisce: 1-1 casalingo col Crotone

Occasione sprecata per il Verona, che non riesce a andare oltre l'1-1 casalingo contro un Crotone invischiato nella zona retrocessione in serie B. Continua dunque il momentaccio per gli scaligeri, ancora aggrappati alla zona playoff (sono ora settimi in classifica), ma ancora incapaci di vincere nell'anno solare 2019.

Sono anzi i pitagorici a portarsi in vantaggio al 50', quando Rohden tenta il diagonale su cui è decisiva la deviazione sottomisura di Pettinari. Gli uomini di Fabio Grosso tremano, ma non crollano: con il Crotone in dieci per l'espulsione di Rohden arriva infatti il pareggio, realizzato al 78' da Di Carmine che raccoglie l'assist di Faraoni e infila il pallone tra le gambe di Cordaz.

SPORTAL.IT | 10-02-2019 23:35