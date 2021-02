Il Vicenza prepara la scalata alla Serie A

Dopo un inizio di campionato difficile il rendimento del Vicenza sembra essersi assestato. La squadra di Di Carlo è lontana dalla zona playoff, ma discretamente distante anche da quella pericolosa.

Tutto quindi lascia pensare ad una stagione tranquilla nella quale possa essere centrato l’obiettivo di partenza della salvezza.

Sarà, questo, il primo passo verso un progressivo miglioramento delle ambizioni, con sullo sfondo il sogno di arrivare in Serie A.

A dirlo è stato il direttore generale Paolo Bedin, ospite di ‘TVA’: “La proprietà ha come solidità e progettualità. Il budget sarà in aumento progressivo per provare ad attaccare dei traguardi più ambiziosi, verrà incrementato nella prossima stagione, così come poi sarà nella terza. Un incremento proporzionale che tiene conto dei parametri della categoria, cioè un budget paragonabile a quello delle prime squadre”.

Bedin ha poi sottolineato la serietà della proprietà e ricordato gli anni bui della crisi societaria sfociata nel fallimento: “Renzo Rosso ha fatto qualcosa di importante recuperando un nome storico e unendo 18 imprenditori. Il piano è di consolidamento nella categoria e poi raggiungere i sogni con una programmazione adeguata. Non sono passati molti anni da quando il problema era il pagamento degli stipendi e addirittura l’onta del fallimento, questo dev’essere sempre ricordato”.

OMNISPORT | 16-02-2021 17:52