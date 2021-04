Il vicepresidente del Betis: "Eravamo vicini a Locatelli e Sensi"

In una fase della stagione in cui sembra che il calciomercato sia fermo, il vicepresidente del Real Betis, José Miguel Lopez Catalan, intervistato da Sky Sport, rivela un retroscena molto particolare con protagonisti Manuel Locatelli e Stefano Sensi, due punti fermi della Nazionale di Roberto Mancini. Entrambi i centrocampisti infatti, qualche anno fa, avrebbero potuto lasciare la Serie A per finire in Liga. E più precisamente al Betis.

“Siamo stati molto vicini a Locatelli e Sensi. La cosa importante è che per noi importante cercare giocatori fedeli al nostro stile di gioco, ci interessano giocatori come Locatelli che possono costruire il gioco, che hanno grande tecnica. C’era Setién allenatore e Locatelli non stava giocando tanto al Milan, abbiamo provato a prenderlo”.

Proprio dal Betis d’altronde in Italia è arrivato Fabian Ruiz, voluto fortemente al Napoli da Carlo e Davide Ancelotti.”La storia di sua madre che faceva le pulizie nel club che porta suo figlio nelle giovanili e poi lo vede crescere fino alla prima squadra è un esempio meraviglioso. Fa parte del nostro orgoglio, della nostra cantera, come Ceballos e Junior Firpo, giocatori che crescono nel Betis che ottengono opportunità e vanno in grandi club”.

Infine il vicepresidente del Betis, difende un altro ex “suo” giocatore come Pau Lopez, molto discusso alla Roma per alcune prestazioni non troppo convincenti. “Tutti sappiamo che quando c’è un trasferimento caro ci sono grandi aspettative, Pau Lopez è un grandissimo giocatore, convocato in nazionale, la Roma era molto convinta ma molte volte ci sono troppe pressioni, ma lui sono sicuro che continuerà a crescere”.

OMNISPORT | 13-04-2021 15:28