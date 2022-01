Il Watford esonera Claudio Ranieri

24-01-2022 19:46

Questa volta niente lieto fine per Claudio Ranieri in Inghilterra.

Il tecnico testaccino, campione della Premier League con il Leicester nel 2016, è stato infatti esonerato dal Watford, sulla cui panchina era subentrato lo scorso 4 ottobre al posto dello spagnolo Xisco, artefice della promozione della scorsa stagione.

Ranieri non è riuscito a tirare fuori dai guai gli Hornets, che sono in piena zona retrocessione, al penultimo posto con 20 punti e appena quattro partite vinte in stagione.

Fatali a Ranieri le quattro sconfitte subite nelle ultime cinque partite, l’ultima delle quali subita in casa nello scontro diretto contro il Norwich, per un bilancio complessivo di appena 7 punti in 13 gare.

Questo il comunicato ufficiale del Watford:

“Il Watford Football Club conferma l’addio dell’allenatore Claudio Ranieri.

Il Consiglio degli Hornets riconosce in Claudio un uomo di grande integrità e onore, che sarà sempre rispettato qui a Vicarage Road per i suoi sforzi nel guidare la squadra con dignità.

Tuttavia, il Consiglio ritiene che, con quasi la metà della stagione di Premier League rimanente, un cambiamento nella posizione di allenatore ora darà a un nuovo tecnico il tempo sufficiente per lavorare con una squadra di talento per raggiungere l’obiettivo immediato di mantenere la permanenza in Premier League. Non verranno rilasciati ulteriori commenti del club fino a quando questa nuova nomina non sarà confermata a tempo debito”.

OMNISPORT