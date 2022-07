Ilicic, ti vuole Mihajlovic. Non solo lo sloveno tra gli obiettivi del Bologna

05-07-2022 11:12

Diversi rumors di mercato avvolgono il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Secondo la Gazzetta dello Sport, l’ultimo in ordine di tempo – e probabilmente il più affascinante – riguarda Josip Ilicic, fantasista attualmente in forza all’Atalanta ma tormentato da almeno un paio d’anni da problemi di depressione.

Tuttavia, un giocatore della qualità ed esperienza internazionale dello sloveno fa gola. Specialmente a Sinisa Mihajlovic, che sicuramente ha un occhio di riguardo per chi disegna calcio con il mancino e sta attraversando momenti difficili.

Attualmente l’attaccante sloveno ha cominciato il ritiro con l’Atalanta, ma il suo futuro in nerazzurro resta incerto. Come incerta è la permanenza a Bologna di Marko Arnautovic: il centravanti austriaco è stato accostato più volte alla Juventus come vice Vlahovic nelle ultime settimane.

Anche per questo motivo, Sartori sta cercando di tutelarsi con Jorgen Strand Larsen, ventiduenne attaccante norvegese del Groningen. La distanza tra domanda e offerta, per il momento, è di 2 milioni.

Anche sulla fascia sinistra, dato ormai per certo l’addio di Hickey per 22 milioni al Brentford, il Bologna deve cercare una valida alternativa: sempre dall’Atalanta potrebbe arrivare Giuseppe Pezzella, oppure Andrea Cambiaso in prestito proprio dalla Juve, vicinissima a strapparlo al Genoa. L’ultima ipotesi porta invece a un’altra scommessa che ricalca proprio le orme di quella vinta alla grande dai felsinei con Hickey: parliamo dello scozzese Josh Doig, classe 2002 dell’Hibernian.

