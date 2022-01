Immenso Miura: sarà in campo a 55 anni, sempre in cerca di nuove sfide

02-01-2022 19:55

Kazuyoshi Miura, o King Kuzu, come è conosciuto in Giappone, non ha alcuna intenzione di fermarsi e, all’alba dei 55 anni (che compirà a febbraio) è pronto a intraprendere una nuova sfida, andando a giocare nella quarta serie nipponica.

Il desiderio di Miura è quello, si sa, di giocare fino ai 60 anni, un desiderio che potrebbe avverarsi visto che si appresta a far parte del Suzuka Point Getters della Japan Football League. “Voglio un club con una visione chiara, capace di giocare sempre per vincere”, le parole di Kuzu prima di iniziare questo nuovo progetto, che lo vedrà coinvolto al massimo.

L’anno scorso, Miura aveva già migliorato il suo record di calciatore più anziano in Giappone giocando nella J-League (P1) per lo Yokohama FC. Miura ha segnato in tutto oltre 200 gol (222 stando agli ultimi calcoli) in circa 850 gare giocate.

