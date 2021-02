Immobile e Luis Alberto in coro: "Stiamo rivedendo la Lazio pre-Covid"

La Lazio, reduce da 5 vittorie consecutive in campionato, è tornata in piena zona Champions League. Ciro Immobile e Luis Alberto, leader dell’attacco e del centrocampo, sono intervenuti ai microfoni di Sky Sport.

Immobile intravede la squadra di un anno fa: “In campo si sta rivedendo la Lazio pre-lockdown, siamo in un momento di forma psico-fisica molto buona. I momenti difficili sono sempre dietro l’angolo, come abbiamo vissuto sulla nostra pelle l’anno scorso. Se perdi concentrazione e cattiveria agonistica, allora fai fatica: eravamo in una situazione difficile, abbiamo perso tanti punti, ma siamo stati bravi a recuperare in classifica. Adesso siamo lì e vogliamo giocarcela”.

Luis Alberto ha avvisato la concorrenza: “Abbiamo cambiato mentalità, c’è più sacrificio, ci siamo messi in testa che eravamo indietro, adesso invece siamo in un buon momento. Dobbiamo continuare a giocare così, con questa cattiveria. Sono sicuro che faremo una bellissima seconda metà di stagione. Come successo l’anno scorso, il nostro obiettivo deve essere vincere una partita alla volta, ottenendo nuovamente tanti successi. La Lazio ha dimostrato quanto può essere forte”.

OMNISPORT | 03-02-2021 18:57