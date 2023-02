La Lazio mette la freccia sull'Atalanta grazie al suo capitano, sono Cambiaghi e Cabral a firmare l'1-1 del Franchi.

19-02-2023 17:20

Nelle due gare in programma alle 15 la Lazio ha reagito al capitombolo contro l’Atalanta imponendosi 2-0 a Salerno, mentre il derby toscano tra Fiorentina ed Empoli si è chiuso in pareggio, 1-1.

Paulo Sousa non ha la bacchetta magica e la ‘Bersagliera’ cade per la terza partita di fila, sotto i colpi di un Ciro Immobile che bissa la serata contro il Cluj: il centravanti di Torre Annunziata, che sta ritrovando la piena condizione dopo i vari infortuni, ha messo i timbri all’Arechi al 60′ e al 69′, prima insaccando il suggerimento di Marusic, poi trasformando il rigore che si era procurato. Nel finale Luis Alberto si è fatto respingere da Sepe un altro tiro dagli 11 metri, sprecando così la chance del 3-0. La Lazio supera l’Atalanta e aspetta il posticipo tra Roma e Verona per capire quanto sia stato importante il suo scatto in ottica Champions League.

Questo il tabellino:

Salernitana-Lazio 1-2

Marcatore: 15′ st e 24′ st Immobile (L).

Salernitana (3-5-2): Belec; Delli Carri, Motoc, Veseli; Kechrida, Schiavone, Di Tacchio, Obi (22′ st Ruggeri), Ranieri (31′ st Perrone); Bonazzoli, Gondo (37′ st Vergani). A disposizione: Guerrieri, De Lorenzo, Russo, Cannavale. Allenatore: Paulo Sousa.

Lazio (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe (38′ st Vavro), Patric, Marusic (14′ st Lazzari); Milinkovic-Savic, Cataldi (14′ st Leiva), Luis Alberto; Pedro (40′ pt Felipe Anderson), Immobile, Zaccagni (38′ st Romero). A disposizione: Reina, Adamonis, Floriani, Bertini, Muriqi. Allenatore: Sarri.

Arbitro: Sig. Abisso.

Ammoniti: Schiavone, Ranieri (S), Cataldi, Lazzari, Luiz Felipe (L).

L’Empoli non solo sfugge al tentativo di aggancio in classifica della Fiorentina, ma rischia di vincere il derby al Franchi: ci vuole il guizzo di Cabral all’85’, abile a svettare su Satriano e a battere Vicario di testa, per riacciuffare il vantaggio firmato da Cambiaghi, che aveva freddato i Viola su sponda di Caputo. E’ stata una battaglia, con un gol annullato per parte: a Barak per la Fiorentina e a Caputo, successivamente stoppato da Martinez Quarta sulla linea di porta, per l’Empoli.

Questo il tabellino:

Fiorentina-Empoli 1-1

Marcatori: 28’ Cambiaghi (E), 40’ st Cabral (F).

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti (dal 46’ Dodò), Quarta, Milenkovic (dal 39’ Igor), Terzic; Mandragora, Amrabat (dal 70’ Bonaventura), Barak; Gonzalez, Jovic (dal 70’ Cabral), Saponara (dal 46’ Ikoné). All. Italiano

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace; Akpa-Akpro (dal 72’ Haas), Marin, Bandinelli (dall’83’ Grassi); Baldanzi (dal 72’ Henderson); Caputo (dall’84’ Piccoli), Cambiaghi (dal 59’ Satriano). All. Zanetti.

Arbitro: Sig. Prontera.

Ammoniti: Akpa-Akpro (L) Ismajli (E) Cacace (E) Baldanzi (E) Martinez Quarta (F) Bandinelli (E).

Tra una settimana turno turno casalingo per Lazio e Salernitana, che ricevono Sampdoria e Monza; la Fiorentina è di scena al Bentegodi, mentre al Castellani ci sarà la capolista Napoli.