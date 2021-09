Impresa Joss Lowden: migliorato il record dell'ora

Il record dell’ora femminile cambia padrona.

Dopo tre anni, Vittoria Bussi cede lo scettro alla britannica Joss Lowden, che al velodromo di Grentchen, comune svizzero a 450 metri sul livello del mare, ha percorso la distanza di 48 chilometri e 406 metri.

L’atleta della Drops Le Col, fresca di firma per le prossime due stagioni con il team norvegese Uno-X, ha quindi percorso 399 metri in più del record precedente, dato che Bussi si era fermata a 48,007 km/h il 13 settembre 2018, in altura ad Aguascalientes (Messico).

Era dal 22 gennaio 2016, quando il primato fu stabilito ad Adelaide dalla statunitense Bridie O’Donnell con 46,882 km, che il record non veniva migliorato in una località sotto i 1000 metri di altitudine.

La britannica, classe 1987, si conferma quindi una specialista delle corse contro il tempo: nel 2019 aveva conquistato la medaglia di bronzo nella staffetta mista al Mondiale di Harrogate, mentre nell’ultimo Mondiale nelle Fiandre non era andata oltre l’ottavo posto nella cronometro vinta dall’olandese Ellen Van Dijk. Ma evidentemente, l’obiettivo della stagione era un altro…

