In EuroCup ko per la Virtus, Brindisi eliminata in Champions

22-12-2021 23:27

Finale clamoroso in EuroCup tra Gran Canaria e Virtus Bologna. I ragazzi di Scariolo, dopo essere rimasti in partita per 35′, subiscono un parziale micidiale da parte dei padroni di casa. Alla fine i campioni d’Italia in carica soccombono 100 a 80. Scatenato Ennis Dylan, autore di 17 punti. Ai bolognesi non bastano i 17 punti di Milos Teodosic e i 16 di Marco Belinelli.

In Champions League invece Treviso termina con il sorriso la regular season, superando l’Aek Atene 81-69 e qualificandosi alla fase successiva. Niente da fare invece per Brindisi, che perdendo la sua quinta partita sul campo degli israeliani di Holon viene eliminata dalla competizione.

OMNISPORT