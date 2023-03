In Germania sono sicuri: “Moukoko ha più di 18 anni”

Esibito un certificato di nascita che farebbe risalire la nascita del giocatore del Borussia Dortmund nel 2000 e non nel 2004

10-03-2023 12:27

Quanti anni ha Youssoufa Moukoko, il giocatore del Camerun con passaporto tedesco? Secondo il settimanale tedesco Bunte non sarebbero 18, la data di nascita non sarebbe il 20 novembre del 2004 ma il 19 luglio del 2000. Viene anche mostrato un certificato di nascita rilasciato a Youssoufa Mohamadou a Yaoundé, dove è nato il giocatore, ma il documento non è autenticato.

Un altro giallo riguardante il calciatore del Borussia Dortmund è chi sia il vero padre. Si parla di un’adozione da parte di Joseph Moukoko, che dunque non sarebbe il padre biologico ma che avrebbe escogitato l’escamotage dell’adozione per farlo diventare un calciatore in Germania. L’uomo ha già smentito di fronte al giudice.