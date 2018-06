In pedana con il lutto al braccio: fa rumore la protesta degli Azzurri

Scendere in pedana con il lutto al braccio. E’ questa l’iniziativa presa da alcuni dei tiratori impegnati nella terza Prova di Coppa del Mondo ISSF, al via oggi con le gare di Skeet, per protestare contro la sentenza emessa dal Comitato Etico dell’organismo internazionale nei confronti di Luciano Rossi, Presidente della Federazione Italiana Tiro a Volo e Vice presidente della stessa ISSF.

A partire dallo scorso 27 aprile, data dell’ufficializzazione, il presidente Rossi è stato sospeso dall’attività dirigenziale, amministrativa e sportiva legata al mondo del Tiro per un periodo di 36 mesi e, di fatto, fermato nella sua rincorsa per la carica di Presidente ISSF nell’Assemblea Elettiva in programma il prossimo 1 dicembre.

A quanto pare, i vertici dell’ente che amministra il Tiro mondiale hanno mal digerito le forti critiche mosse da Rossi per l’esclusione del Double Trap dal Programma Olimpico e per l’idea di stravolgere questo sport con l’inserimento del tiro laser ai danni delle armi tradizionali.

La notizia ha fatto velocemente il giro del web ed ha suscitato stupore e contrarietà da parte di tiratori e dirigenti in molte parti del mondo, concretizzatisi nell’iniziativa di indossare una fascia nera al braccio durante la gara.

La protesta è nata spontaneamente sui social network da una idea di vari tiratori ed ha velocemente raccolto consensi, primo fra tutti quello dei componenti della Nazionale Azzurra di Skeet del Direttore Tecnico Andrea Benelli, da oggi in pedana per la gara femminile, ai quali si uniranno quelli di Fossa Olimpica del Direttore Tecnico Albano Pera, in pedana da domenica 10 giugno.

Con loro già da oggi anche i tiratori delle squadre di Santo Domingo e del Qatar, ai quali se ne uniranno tanti altri nei prossimi giorni.

SPORTAL.IT | 07-06-2018 00:35