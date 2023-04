Inchiesta Juve, la strategia per evitare una nuova penalizzazione

La Juventus deve affrontare il rischio di una nuova penalizzazione con il rinvio alla Corte d'Appello, perciò il pool di avvocati si sta organizzando per attenuare la pena afflittiva

22-04-2023 09:40

La traversata nel deserto giudiziario che deve affrontare la Juventus è ancora irta di ostacoli, con il rischio all’orizzonte di non aver scansato del tutto il pericolo della penalizzazione. Il club, intanto, non vuole restare in balia degli eventi e si sta organizzando per le prossime mosse e contromosse.

Cosa potrebbe rischiare la Juventus (di nuovo)

Il Collegio di Garanzia del CONI ha restituito i 15 punti persi, ma al tempo stesso ha rinviato il tutto alla Corte d’Appello Federale per una nuova riformulazione, in attesa che entro 15 giorni vengano ufficializzate le motivazioni. Questo, unito al fatto che quattro dirigenti di vertice come Andrea Agnelli, Maurizio Arrivabene, Fabio Paratici e Federico Cherubini hanno visto respingersi il ricorso contro la squalifica, dà l’idea di un prodromo di una nuova stangata per la società bianconera. Si sa infatti che la Corte d’Appello deciderà per una sanzione afflittiva, con il procuratore Chiné che, si dice, ripartirà dal minimo di -9 punti.

La contromossa degli avvocati della Juve

Ergo, che farà la Juve? Come riporta il Corriere dello Sport, la strategia difensiva del club tramite gli avvocati Bellacosa, Sangiorgio, Clarizia e Paolantonio punterà ad ottenere piuttosto un’ammenda, un’ammenda con diffida o un’ammonizione, evitando che scatti la penalizzazione dei punti in classifica come previsto dal comma g dell’art.81 del Codice di Giustizia Sportiva.

Ciò dovrebbe essere possibile grazie al fatto che la linea difensiva insisterà sul fatto che la Juventus “è stato il primo club a dotarsi del modello gestionale ex dl 231/2001, per permettere alle aziende di essere sollevate dalla responsabilità che deriva dai reati imputati ai singoli dipendenti”, scrive il CorSport: un’attenuante che non è stata presa in considerazione.

Ma i tempi sono molto stretti

Sostanzialmente, e detto in termini brutali, vengono sacrificati i dirigenti, che diventano uno scudo per il club che invece viene graziato. Il tutto però con le incognite della percorribilità di questa strada e del suo esito positivo, e di tempistiche molto strette visto che siamo alla volata finale del campionato e la Juve deve affrontare non solo la questione plusvalenze nelle aule giudiziarie, ma anche quella relativa alla manovra stipendi e i rapporti con gli agenti. Con il rischio di trovarci una classifica finale del campionato di Serie A 2022-2023 sub judice (con tutto quello che comporta la corsa alla Champions e alle coppe europee, obiettivo principale della Juve).

ITALIAMEDIA