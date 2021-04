Incidente domestico per Sonego: Masters 1000 di Madrid a rischio

Brutta e sopratuttto dolorosa disavventura per Lorenzo Sonego.

Come riportato dal ‘Corriere di Torino’ il tennista piemontese, numero 32 del ranking Atp, è stato vittima di un infortunio domestico.

Sonego ha sbattuto accidentalmente l’anulare della mano sinistra contro la porta di casa procurandosi una sorta di distaccamento osseo.

La prognosi è di una settimana. Il torinese, che aveva scelto di non partecipare all’Atp 250 di Monaco di Baviera, rischia però ora di saltare anche l’atteso appuntamento con il Masters 1000 di Madrid, il cui inizio è fissato per il 3 maggio, ma all’interno dell’entourage del tennista si respira ottimismo circa la sua partecipazione al torneo prova generale del Masters 1000 di Roma in calendario dal 9 al 16 maggio.

“Non è nulla di grave, ma non è il caso di accelerare i tempi di recupero onde evitare di peggiorare la situazione – ha detto Gino Arbino, il coach di Sonego – Si allenerà a Torino e metterà in azione il back di rovescio, non potendo usare la mano sinistra. Se sarà possibile tornerà per il Masters 1000 di Madrid, altrimenti faremo Roma, poi Lione e Parma in ottica Parigi”.

26-04-2021