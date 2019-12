Incidente domestico: Witsel operato

Axel Witsel, centrocampista del Borussia Dortmund, dovrà stare fuori dai campi per le quattro partite rimanenti dell'anno solare dopo aver subito un infortunio al viso in un incidente domestico, come comunicato dal club giallonero.

La società non ha diffuso ulteriori dettagli sulla natura dell'incidente. Dopo la corsa al pronto soccorso, a Witsel è stata riscontrata una frattura facciale che ha costretto i medici a operarlo. La situazione è ora risolta, ma sarà necessario un periodo di stop per il nazionale belga, che salterà la partita di Champions League di martedì contro la Slavia Praga e le ultime tre partite della Bundesliga prima della lunga pausa invernale prevista dal calendario della massima serie tedesca.

SPORTAL.IT | 09-12-2019 17:19