Incidente Guanyu Zhou, lo shock di Russell

03-07-2022 18:00

È stata una domenica di grande paura per la Formula 1 a causa dell’incidente avvenuto al primo giro del GP d’Inghilterra sul circuito di Silverstone.

Al termine di una spaventosa carambola che ha coinvolto l’Alphatauri di Pierre Gasly e la Mercedes di George Russell l’Alfa Romeo di Guanyu Zhou si è letteralmente cappottata venendo sbalzata fuori dalle barriera.

Il pilota cinese se l’è fortunatamente cavata, salvato dall’halo, il dispositivo di protezione della testa dei piloti, introdotto nel 2018.

La gara è stata immediatamente sospesa e solo dopo un’interruzione di oltre 30 minuti, l’attesa necessaria per avere informazioni rassicuranti sulle condizioni di Zhou, si è deciso di dare una nuova partenza.

Lo stesso Russell è stato il primo a commentare l’accaduto, inevitabilmente sotto shock dopo aver visto le immagini dell’incidente: “Quando ho visto la vettura di Zhou volare è stato spaventoso. Sono andato subito a vedere se stava bene perché l’ho visto volare verso le tribune. Conosciamo i pericoli del Motorsport, ma oggi sono stati evidenziati”.

La delusione per non aver di fatto potuto correre la gara di casa passa inevitabilmente in secondo piano per Russell, costretto al primo ritiro della stagione proprio a Silverstone dopo aver chiuso tutti i precedenti nove GP della stagione tra i primi cinque:

“Noi abbiamo provato un azzardo partendo con le gomme hard, ma non avevo grip e sono stato inghiottito da tutte le altre vetture subito dopo il via, venendo colpito nel retrotreno – ha aggiunto l’ex pilota della Williams – Ho tante emozioni in questo momento, era la mia gara di casa ed ero entusiasta di poter gareggiare a Silverstone”.

