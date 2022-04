Incidente stradale e ricovero per il Presidente AIA Trentalange

02-04-2022 21:17

Nottata di paura per il presidente dell‘AIA (l’Associazione Italiana Arbitri) Alfredo Trentalange, rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre stava percorrendo l’autostrada A1 nei pressi di Frosinone. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport. Grande uomo di sport, dalla sua elezione ha cercato di promuovere la trasparenza e la comunicazione tra direttori di gara, giocatori, squadre e tifosi.

Alfredo Trentalange coinvolto in un incidente stradale, non è in pericolo di vita

Grande spavento ma per fortuna conseguenze minime per quella che sarebbe potuta essere una vera tragedia. In macchina assieme al designatore della Lega Pro Maurizio Ciampi, il presidente dell’AIA Alfredo Trentalange è rimasto coinvolto in un sinistro automobilistico nei pressi di Frosinone, nel Lazio.

Entrambi sono poi stati prontamente ricoverati presso l’Ospedalle di Colleferro, nei pressi della città di Roma, con qualche frattura ma nulla che faccia temere per la vita dei due.

Alfredo Trentalange, la nota dell’AIA sull’incidente

Subito dopo l’incidente che ha coinvolto il Presidente Trentalange e il designatore Ciampi, è arrivata anche la nota direttamente dal sito ufficiale dell’AIA, che vi riportiamo di seguito:

“Venerdì notte il Presidente dell’AIA Alfredo Trentalange ed il Responsabile della CAN C Maurizio Ciampi sono rimasti coinvolti in un incidente stradale sulla A1 all’altezza di Frosinone. Trentalange e Ciampi hanno riportato alcune fratture, fortunatamente nulla di particolarmente grave, e sono stati inizialmente ricoverati all’ospedale di Colleferro.

L’Associazione Italiana Arbitri augura al Presidente Trentalange e a Ciampi di ristabilirsi velocemente”.

Chi è Alfredo Trentalange, ex direttore di gara e Presidente dell’AIA

Nato il 19 luglio 1957, è stato arbitro in Serie A dal 1989 al 2003, e internazionale dal 1993 alla fine della carriera. Stella d’argento al merito sportivo CONI, appartiene alla sezione di Torino.

70 gare arbitrate in Serie C e 115 in Serie B lo portano fino al massimo campionato italiano, dove debutta in un Pisa-Napoli dell’89. In Serie A ha arbitrato ben 197 gare, tra le quali due Derby di Milano, due della Lanterna e una finale di Coppa Italia.

Dal 2009 al 2020 è stato Responsabile del Settore Tecnico, oltre a parecchi altri ruoli prestigiosi tra UEFA e FIFA. La sua elezione a Presidente dell’AIA risale al 14 febbraio 2021 con il 60,31% dei voti.

