Incidente Verstappen-Hamilton, dura replica di Lewis a Helmut Marko

Continuano le polemiche tra la Mercedes e la Red Bull dopo l’incidente alla prima variante del circuito di Monza tra Max Verstappen e Lewis Hamilton, provocato stavolta dall’olandese, la cui vettura ha poi sfiorato il casco del sette volte campione del mondo, salvato dall’Halo e uscito dall’incidente con un indolenzimento al collo. Ma su questo ha ironizzato il consulente della Red Bull Helmut Marko, che non perde mai occasione di dire la sua su tutto e anche in maniera poco diplomatica: “Se avesse avuto un dolore al collo davvero serio o qualche problema, non sarebbe stato a New York il giorno dopo con il vestito molto divertente con cui è apparso“.

Oggi è arrivata la piccata replica di Hamilton: “Non do ascolto a questi individui e alle cose che dicono. Penso che sia naturale che quando una monoposto ti atterra in testa, si possa avere una sorta di disagio. Come ho detto, ho avvertito qualcosa al termine della gara e ho detto che mi sarei fatto visitare. Ho lavorato con Angela (Cullen, la fisioterapista, ndr) subito dopo la gara e durante il volo, e ho fatto dei controlli il giorno seguente. Poi abbiamo lavorato durante la settimana con agopunture e tutto il resto. In un millesimo di secondo può accadere di tutto. Mi sento grato per esserne uscito senza un grave infortunio. Ora andiamo avanti”.

Poi, nella conferenza stampa della vigilia del Gran Premio di Russia a Sochi, ha aggiunto: “Non ho dubbi che (io e Max, ndr) saremo entrambi professionali e impareremo dal passato. Penso che alla fine dobbiamo essere tutti intelligenti e sapere che c’è un momento in cui non puoi fare una curva in quel modo, ma si tratta solo di assicurarti di vivere per combattere alla prossima curva. E’ davvero solo attraverso l’esperienza che trovi quell’equilibrio e sai che non si vince tutto in una curva, quindi ci saranno altre opportunità. “So cosa vuol dire lottare per il tuo primo campionato e il tuo entusiasmo e attraversi molte esperienze ed emozioni diverse durante quel periodo. Quindi, come ho detto, credo che continueremo a diventare più forti e sono fiducioso che non avremo più incidenti durante l’anno.

OMNISPORT | 23-09-2021 13:54