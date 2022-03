Indian Wells; Alcaraz-Nadal, derby spagnolo in semifinale

18-03-2022 08:29

Sarà derby spagnolo tra generazioni diverse nelle semifinali del torneo di Indian Wells. Carlos Alcaraz sfiderà il suo idolo di bambino, Rafa Nadal. Il primo ha superato 6-4, 6-3 il numero 12 Cameron Norrie e se la vedrà con un Nadal che ha battuto la wild card Nick Kyrgios per 7-6, 5-7, 6-4. Alcaraz ha preso così la qualificazione: “E’ così speciale poter giocare la mia prima semifinale in un Masters 100 qui a Indian Wells. Mi sto godendo ogni singolo secondo”.

Alcaraz e Nadal si sono affrontati un’altra volta, nel 2021 ai sedicesimi dell’Atp 1000 Masters di Madrid, con la vittoria del più esperto per 6-1, 6-2. Ancora Alcaraz: “E’ dura giocare contro Nadal, ma allo stesso tempo mi godrò il momento, mi godrò la partita. Non capita tutti i giorni di giocare contro il proprio idolo. Sarò felice anche se perderò la partita, ma in questo momento sono concentrato per giocare al meglio contro Nadal e poter cogliere le mie possibilità“.

OMNISPORT