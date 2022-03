Indian Wells, Badosa avanza e elimina Fernandez

16-03-2022 14:27

Nessun problema per la campionessa in carica di Indian Wells, la spagnola Paula Badosa che si libera, senza troppe difficoltà con un doppio 6 – 4 di Leylah Fernandeza, finalista 2021 degli US Open.

Nessun set perso per Badosa che ai quarti giocherà contro Veronika Kudermetova.

Prosegue anche il cammino di Iga Swiatek che elimina Angelique Kerber e ora sfiderà Madison Keys, in un buon momento e che ha eliminato Hariett Dart.

Meno di 20 minuti di campo per Maria Sakkari con Daria Gavrilova, costretta a ritirarsi sul 1-4 causa-stanchezza. La tennista greca affronterà Elena Rybakina, che ha eliminato nella giornata di ieri l’Azarenka.

