Indian Wells, cade subito Sonego

Subito k.o l'azzurro, alla terza sconfitta di fila a Indian Wells all'esordio

09-03-2023 12:47

Esordio amaro per Lorenzo Sonego nel primo ATP Masters 1000 stagionale che si sta disputando sul cemento di Indian Wells, in California.

Il 27enne di Torino, n.60 ATP, l’unico azzurro a scendere in campo nella prima giornata, si arreso per la terza volta al primo turno in altrettante partecipazioni. Il piemontese ha ceduto 64 76(4), in un’ora e 53 minuti di partita, all’australiano Jason Kubler, n.75 del ranking.

Un peccato visto i quarti di settimana scorsa disputati a Dubai dove aveva anche battuto Auger Aliassime. Per l’australiano si tratta del terzo successo in altrettante sfide con Sonego. Ora affronterà il bulgaro Grigor Dimitrov.