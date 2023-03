Indian Wells, Camila Giorgi vola al secondo turno

L'azzurra si impone con un doppio 6-3 su Aranxa Rus: "Sono contenta".

09-03-2023 08:05

Inizia nel migliore dei modi l’avventura di Camila Giorgi ad Indian Wells. L’azzurra, nonostante un match con qualche errore di troppo, si è sbarazzata dell’olandese Aranxa Rus in due set (6-3, 6-3 i parziali), conquistando così il pass per il turno successivo. Al termine del match, la marchigiana è apparsa soddisfatta della sua prova: “Sono contenta, molto contenta”, le sue chiare parole.

Ora arriva il difficile per Camila Giorgi che, nel turno successivo, se la vedrà con Jessica Pegula. La forte statunitense è la numero 3 del tabellone ad Indian Wells. L’azzurra, in cinque sfide dirette con Jessica Pegula, ha vinto solo una volta ma, negli ultimi due incontri, l’ha messa in evidente difficoltà.